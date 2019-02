Fall Wajid Ali - Flüchtlingspfarrer Alois Dürlinger kritisiert Regierungslinie

In Salzburg drohte ihm die Abschiebung, nun kam der pakistanische Lehrling Wajid Ali in einem Kloster in Kenia unter. Pfarrer Alois Dürlinger begleitete den 23-Jährigen nach Afrika und schildert wieder zuhause in Salzburg seine Eindrücke und Erlebnisse.

Die Reise nach Kenia sei seine "spontanste Reise" gewesen, sagte Pfarrer Alois Dürlinger am Mittwochvormittag. Er sprach von der Dankbarkeit seines Schützlings, dass er in Salzburg einen Zufluchtsort gefunden hatte. Und einen bleibenden Eindruck habe bei ihm auch die "Hilfe von Christen" hinterlassen, obwohl er ein gläubiger Muslim sei.

Anzeige

Dürlingers Angaben nach kann Wajid Ali nun drei Monate in Kenia bleiben, in der Zeit werde versucht, dass der Pakistaner wieder nach Österreich zurückkommen könne. "Österreich bleibt das Hoffnungsland für Wajid Ali." Ob diese Rückkehr gelingen könne, darüber zeigte Dürlinger sich skeptisch, "aber hoffen tun wir's". Es gebe keinen Sperrgrund für seine Einreise: "Er ist ein unbescholtener Mensch, hat niemandem etwas zuleide getan."

Flüchtlingspfarrer Alois Dürlinger kritisierte die Regierungslinie in Sachen Migration. Er rief dazu auf, "das Kapitel Flucht und Migration" nicht immer als "große Katastrophe" zu sehen. Er ging sogar noch weiter und sagte: "Migration ist ein Menschenrecht." Gerade aus dem christlichen Glauben heraus, sei es eine Verpflichtung zu helfen. "Wo christlich drauf steht, soll auch christlich drin sein."

Das Schicksal des Flüchtlings

Vergangene Woche gab es für den kurz vor der Abschiebung stehenden pakistanischen Lehrling Wajid Ali eine Lösung. Der 23-Jährige flog am Donnerstag von Wien nach Kenia. Er hat auf Einladung des Benediktinerordens ein Touristenvisum für das ostafrikanische Land bekommen und will dort einen Antrag auf Einreise nach Österreich als Saisonarbeiter stellen. Dechant Alois Dürlinger, Pfarrer in St. Veit im Pongau und Flüchtlingspfarrer der Erzdiözese Salzburg, brachte ihn nach Afrika. Diese Lösung sei Erfolg und Niederlage zugleich, sagte sein Salzburger Unterstützer Bernhard Jenny damals. "Wajid Ali hat in Österreich alles getan, um sich zu integrieren. Er hat Deutsch gelernt, für ein eigenes Einkommen gesorgt und nie Mittel aus der Grundversorgung bezogen. Trotzdem ist er hier nicht erwünscht gewesen."

Der Kellnerlehrling hatte im Mai 2018 einen negativen Asylbescheid in zweiter Instanz erhalten. Um einer Abschiebung zu entgehen, gewährte ihm die Erzdiözese Salzburg Anfang Juli Kirchenasyl und brachte ihn sieben Monate im Stift St. Peter unter. Am 24. Jänner wurde er nach einem Routine-Meldetermin auf der Rathauswachstube nach Wien gebracht und in Schubhaft genommen.

Dank der Bemühungen seiner Unterstützer bekam der Flüchtling vergangene Woche noch eine einwöchige Galgenfrist für eine freiwillige Ausreise in ein sicheres Drittland. Diese Frist wäre am 1. Februar ausgelaufen. Ohne Lösung wäre er wohl am kommenden Dienstag nach Pakistan abgeschoben worden.

Quelle: SN