Falschen Wirkstoff verimpft: Dieser Fehler könnte auch strafrechtliche Folgen haben

Nachdem bei 33 Volksschulkindern fälschlicherweise ein HPV-Impfstoff verimpft wurde, gingen die Wogen bei den betroffenen Familien hoch.

Am Dienstag verimpfte eine Medizinerin bei 33 Schülerinnen und Schülern der Volksschule in Hallein-Rif einen falschen Impfstoff. Am Tag danach war die Aufregung bei den betroffenen Familien immer noch groß. Betroffene initiierten gleich eine eigene Chat-Gruppe, in der sie sich austauschten und das weitere Vorgehen besprachen. Viele waren empört und fragten sich, wie so etwas passieren konnte. Für Ärger sorgte auch, dass versucht wurde, die Verantwortung der Assistentin zuzuschieben. Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) hatte am Mittwochabend eine turnusmäßige Bürgerversammlung in ...