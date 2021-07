Falscher Polizist kontrollierte in Flachgau gleich sieben Mopedlenker

Die echte Polizei forschte einen falschen Kollegen aus. Dieser, ein Salzburger (45), hatte am 2. Juli in Lamprechtshausen Polizist gespielt und "Verkehrskontrollen" durchgeführt. Er hielt sieben Mopedlenker an, wies sich mit einer Visitenkarte aus und führte sichtbar ein Messer mit.

SN/APA/BARBARA GINDL Symbolbild.