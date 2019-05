Faszinierende Einblicke ins Fliegen im Lungau

Lernen aus Erfahrung hieß es für rund 50 Piloten am Wochenende beim "LAE-Forum" am höchstgelegenen Flugplatz Österreichs in Mauterndorf. Von Drohnen über Segelflieger bis zum Hubschrauber wurde vieles gezeigt. Höhepunkt waren Shows der Flying Bulls und des zweifachen Europacup- und Freestyle-Champions Alexander Balzer. Bei idealem Flugwetter gab es die Möglichkeit für Publikumsflüge mit Skisprunglegende Thomas Morgenstern (im Bild mit Michael). Seit einigen Jahren hat der Oberkärntner seinen Hubschrauber im Lungau.

Quelle: SN