Fels brach aus: Zwei Polen im Pinzgau aus Kletterwand geborgen

Die beiden Kletterer hatten am Samstag gegen 18 Uhr einen Notruf abgesetzt. Die schwierige Bergung der beiden Verletzten dauerte bis Sonntag um 2.45 Uhr.

In Unken im Pinzgau sind Samstagnacht zwei Alpinisten aus Polen nach einem Unfall aus der Alpawand geborgen worden. Die beiden Männer, ein 24-Jähriger und ein 25-Jähriger, waren die 17 Seillängen umfassende Tour "Earth and Heaven" geklettert. Als sie gegen 18.00 Uhr in der 16. Seillänge waren, brach ein Felsstück aus der Wand.

Der 24-jährige Kletterer stürzte dadurch ins Seil, auch sein Kollege wurde vom Stein getroffen. Die Polen setzten einen Notruf ab. Aufgrund der schlechten Sicht konnte der Rettungshubschrauber nicht starten, Bergrettung und Alpinpolizei mussten zum Gipfel aufsteigen und die beiden Kletterer von oben aus ihrer Notlage bergen. Die Polen wurden ins Tal gebracht und mit der Rettung ins Krankenhaus nach Salzburg gebracht. Der Einsatz dauerte bis 2.45 Uhr.

Quelle: APA