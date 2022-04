Ferdinand Salzmann - grünes Urgestein macht einen grünen Wanderführer

Das grüne Urgestein Ferdinand Salzmann und seine Frau Gabriela beschreiben 80 Touren zu Naturschönheiten. Das Auto braucht man nicht.

Das Wandern gehörte bei der Familie Salzmann schon immer zur Freizeitgestaltung, sagt Ferdinand Salzmann, der seit 1989 für die Grünen in der Gemeindevertretung von Saalfelden sitzt und auch Bezirkssprecher der Partei ist. Jetzt haben der pensionierte Lehrer und seine Frau Gabriela einen Wanderführer über das Land Salzburg geschrieben. Er erscheint in der Reihe "Endlich Wochenende" des Verlags Rittberger + Knapp. Das Buch wird am 13. April um 18 Uhr in der Buchhandlung Wirthmiller in Saalfelden präsentiert.

Jede Tour ...