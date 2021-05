Feuer bei Firma Woerle in Henndorf: Hochregallager wurde erheblich beschädigt

Mehrere Feuerwehren rückten am Freitagvormittag zur Käserei Woerle in Henndorf am Wallersee aus. Im Dachgeschoss des Hochregallagers war ein Feuer ausgebrochen, das sich schnell auf mehrere Geschosse ausbreitete. Nach rund zwei Stunden konnte "Brand aus" gegeben werden. Gerhard Woerle, Seniorchef der weltbekannten Käserei: "Das ist ein Tiefschlag für uns. Das Hochregallager war fast voll beladen mit unserer Ware. Gottseidank ist kein Mensch zu Schaden gekommen."

SN/fmt Der Brand ist bereits wieder gelöscht. Die Feuerwehr stand mit mehr als 100 Leuten im Einsatz.