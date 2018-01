Feuerwehrler mit "viel Herzblut" feiert den 60. Geburtstag

Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Josef Schwaiger gratulierten Leopold Winter zum runden Geburtstag. Der Thumersbacher ist seit 20 Jahren als Feuerwehrmann aktiv - seit Juni 2009 ist er Landesfeuerwehrkommandant.

Landesfeuerwehrkommandant Leopold "Leo" Winter feierte am Mittwoch seinen 60. Geburtstag. Landeshauptmann Wilfried Haslauer und Landesrat Josef Schwaiger überbrachten am Abend im Landesfeuerwehrkommando in Salzburg-Maxglan die Gratulationen des Landes. Haslauer überreichte Winter einen persönlich gewidmeten Bierkrug mit Landeswappen und Zinndeckel, Schweiger schenkte dem "Geburtstagskind" eine Wasserkaraffe. Die Begrüßung erfolgte durch Hannes Pfeifenberger, den stellvertretenden Landesfeuerwehrkommandanten. Aus Zell am See, der Heimat des Jubilars, war Bürgermeister Peter Padourek angereist.

"Die Freiwilligkeit und die Ehrenamtlichkeit von Kindesbeinen an gelebt"

Haslauer in der Laudatio: Leo Winter sei "seit 40 Jahren ein Feuerwehrler mit viel Herzblut und ein verlässlicher Partner, mit hohem Verantwortungsbewusstsein, mit Tatkraft, mit exzellentem Fachwissen als Feuerwehrmann und mit kaufmännischem Gewissen. Er lebt die Freiwilligkeit und die Ehrenamtlichkeit von Kindesbeinen an. Die Kameradschaft in und mit den Freiwilligen Feuerwehren - dafür stehen sein Herz und seine Leidenschaft - hundertprozentig." Winter war als 20-Jähriger zur Feuerwehr gekommen - beim Löschzug Thumersbach.



Seit 2009 ist Leopold "Leo" Winter Chef der Salzburger Feuerwehrleute

Leopold Winter wurde am 24. Jänner 1958 in Zell am See geboren und ist in Thumersbach aufgewachsen, wo er auch heute noch wohnt. Seit 1982 ist der Pinzgauer Geschäftsführer der ZEMKA. Politisch war Winter als Gemeindevertreter und Stadtrat tätig. Seit 16. Juni 2009 ist Winter der Chef aller Feuerwehrleute im Land Salzburg. Seit 2016 ist er interimistisch auch noch Geschäftsführer des Salzburger Zivilschutzverbands. Winter ist Träger zahlreicher Feuerwehrabzeichen und -medaillen. Zudem hat ihm das Land das Silberne Verdienstzeichen verliehen.

(SN)