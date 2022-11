Finanzpolizei: 123 illegale Glücksspielautomaten in Oberösterreich und Salzburg vernichtet

Die Finanzpolizei führte heuer mehrere Schwerpunktkontrollen im Bereich Glücksspiel durch. Die dabei beschlagnahmten Automaten wurden nun auf zwei Schrottplätzen vernichtet. Mehr als 17.000 Euro wurden sichergestellt.

Die Finanzpolizei führt regelmäßig Schwerpunktkontrollen durch, bei denen immer wieder illegale Glücksspielautomaten beschlagnahmt werden. In den vergangenen beiden Wochen ließ sie insgesamt 123 illegale Glücksspielgeräte in Oberösterreich und Salzburg auf zwei Schrottplätzen endgültig vernichten.

Die Automaten wurden bei mehreren Kontrollen in diesem Jahr beschlagnahmt und nun - nach Abschluss der entsprechenden Verfahren - geöffnet und zerstört. Dabei konnten noch mehr als 17.000 Euro, die in den Geräten vorhanden waren, sichergestellt und der Polizei zur Verwahrung übergeben werden.

Glücksspiel: Betreiber tarnten sich als Internetshop oder Lieferservice

Ein beträchtlicher Teil der vernichteten Glücksspielautomaten stammte von einer Schwerpunktaktion der Finanzpolizei im vergangenen Frühjahr, heißt es in einer Aussendung des Finanzministeriums. Dabei beschlagnahmten die Beamtinnen und Beamten an fünf Kontrolltagen in zehn Lokalen in Salzburg insgesamt 72 Automaten.

SN/bmf 123 illegale Glücksspielgeräte wurden nun vernichtet.

Zahlreiche dieser Lokale verfügten über Videoüberwachungssysteme und waren getarnt. So wurde ein Lokal als "Internet-Shop" bezeichnet, auch ein angebliches Waxing-Studio, ein Weinlokal sowie ein Crêpes-Lieferservice waren dabei. Das Ergebnis war jedoch in allen Fällen das gleiche: Hinter jeder Tür fanden die Ermittler eine illegale Spielstätte vor. Sieben der zehn kontrollierten Lokale mussten durch die Spezialeinheit Cobra zwangsweise geöffnet werden.



Weitere Kontrollen in anderen Bundesländern

Auch zwei Schwerpunktaktionen in Oberösterreich im Vorjahr führten zu zahlreichen Beschlagnahmungen, die nun in der Vernichtung vieler Geräte mündeten. Im August 2021 wurden in Linz, Linz-Land, Steyr sowie Wels insgesamt 121 illegale Automaten beschlagnahmt, nur einen Monat später in Linz, Linz-Land, Wels und Vöcklabruck noch einmal 55. Dort wurden einige Türen der Lokale mit Eisenplatten verstärkt, um den Zugriff zu verhindern, heißt es in der Aussendung.

Dort ist die Finanzpolizei auch auf bisher unbekannte Varianten des illegalen Glücksspiels gestoßen, bei denen auf den ersten Blick legale "Geschicklichkeitsspiele" auf dem Gerät angezeigt wurden. Bei genauerer Untersuchung der Automaten wurden aber auch hier die illegalen Spiele, mit denen die Lokalbetreiber Spielsüchtigen ein Vermögen abnehmen können, aufgedeckt. Die Glücksspielgeräte selbst waren vielfach fest im Boden oder der Wand verankert. Das erschwerte den Abtransport.