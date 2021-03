Finanzpolizei stellte 68 illegale Spielautomaten in der Stadt Salzburg sicher

Lokale waren als Café und Sonnenstudio getarnt. Trotz Covid-Regeln Spieler auf frischer Tat ertappt.

"Wegen Corona vorübergehend geschlossen" war auf der Außenseite eines Cafés im Salzburger Stadtteil Elisabethvorstadt zu lesen. Bei der Nachschau der Finanzpolizei am 25. Februar zeigte sich ein anderes Bild. Die zwölf Personen, die in dem Lokal angetroffen wurden, konsumierten Getränke und rauchten mitunter. Der Grund, dass die Beamten vorstellig wurden, fand sich in einem Hinterzimmer: Dort stellten die Finanzpolizisten neun illegale Glücksspielautomaten sicher.

In der Nähe des Hauptbahnhofs stießen die Einsatzkräfte drei Tage später auf zwei weitere illegale ...