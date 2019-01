Firmendach stürzte in Thalgau unter der Schneelast ein

Großaufgebot von Rettungskräften suchten nach Verschütteten und konnte bald Entwarnung geben.

Der Alarmruf erreichte die Einsatzkräfte gegen 11.30 Uhr: An der Plainfeldstraße in Thalgau ist das Blechdach einer Lagerhalle unter der enormen Schneelast eingestürzt. Feuerwehrmänner drangen mit Gewalt in die Halle ein und begannen sofort nach eventuell verschütteten Personen zu graben. In der Zwischenzeit waren auch das rote Kreuz sowie der Salzburger Notarzthubschrauber "Christophorus 6" eingetroffen. Wenig später konnten die Helfer Entwarnung geben: Es wurde keine Personen verschüttet, niemand wurde verletzt.

Quelle: SN