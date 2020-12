Fischer setzen Christbäume gegen zu viele Raubfische ein

Im Prebersee im Lungau gibt es zu viele Barsche. Der Tamsweger Fischerverein und die Gemeinde wenden einen Trick an, damit Forellen und Saiblinge wieder mehr Chancen haben.

Still und starr ruht jetzt der idyllische Prebersee im Lungau unter seiner Eisdecke. Erholungssuchende wunderten sich schon seit Wochen über Plastikflaschen an der Wasseroberfläche. Da waren aber keine Müllsünder am Werk. Vielmehr birgt der Moorsee ein dunkles Geheimnis: 96 mit Ziegelsteinen beschwerte "Christbäume".

Mitglieder des 1. Tamsweger Fischervereins haben die Bäumchen im Oktober eingesetzt. Die Flaschen sind Auftriebskörper und helfen außerdem dann im Frühjahr den Fischern, die kleinen Bäume zu finden. Denn nächstes Jahr würden die Pflanzen wieder ...