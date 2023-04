Flachgauer Trauerredner und Wirt entlarvte falschen Kommissar: Frau jetzt angeklagt

Vorwurf: 61-jährige Tschechin fungierte als Geldabholerin für falschen Kommissar.

Toni Elsenhuber vor seinem Gasthof. In dem Sack, den er der Frau übergab, waren nicht 330.000 Euro, sondern nur alte Sterbebilder.

Der Betrugsfall sorgte für enormes Aufsehen: Am 2. März hatte sich ein falscher Polizeikommissar beim Hofer Gastwirt und Trauerredner Toni Elsenhuber telefonisch gemeldet und ihm vorgegaukelt, Elsenhubers Tochter habe einen tödlichen Unfall verursacht. Sie sitze deshalb in Haft und könne nur gegen hohe Kaution freikommen. Die Kaution, festgesetzt auf 330.000 Euro, werde von einer Gerichtsbeamtin abgeholt, so der "Kommissar".