Flüchtlinge: Wie hoch ist die Kriminalität?

Es sind vor allem junge Migranten, die - zum Teil auch schwere - Straftaten verüben. Die allermeisten Geflüchteten sind aber nicht kriminell.

Kriminelle Flüchtlinge. Ein brisantes Thema. Oft wenig faktenorientiert, aber dafür sehr emotional diskutiert. Johannes Bernegger, Leiter des Bewährungshilfe- und Resozialisierungsvereins Neustart in Salzburg, sagt: "Ja, wir betreuen seit einigen Jahren einen - bezogen auf alle Klienten - doch höheren Anteil an straffällig gewordenen, vorwiegend jungen Flüchtlingen. Darunter sind und waren in größerer Zahl Afghanen." Laut Statistik wurden zwischen 2015 und August 2020 in Salzburg 311 Mal Afghanen gerichtlich verurteilt.

Die große Flüchtlingswelle in der zweiten Jahreshälfte 2015 und der - seither sukzessive wieder abnehmende - Zustrom von Migranten, zuvorderst aus Asien, aber auch aus Afrika oder der russischen Föderation schlug sich nicht nur in den demografischen Statistiken nieder. Allein 2015 wurden von der Salzburger Polizei fast 4500 Asylanträge abgearbeitet; 2016 waren es rund 2500, im Vorjahr noch 529. Das Gros der Geflüchteten kam und kommt aus Syrien und Afghanistan. Lebten mit Jahresbeginn 2015 noch 1100 Afghanen im Land Salzburg, so waren es ein Jahr später fast 2100 und Anfang 2020 knapp 2400. Bei den Syrern stieg die Zahl von 1550 Anfang 2015 auf nunmehr knapp 3450.

Die Zuwanderung schlug sich signifikant in den Kriminalitäts-, Verurteilungs- und Diversions-statistiken nieder. Allein ab dem Anrollen der Flüchtlingswelle im September 2015 bis zum November 2015 stieg die Zahl angezeigter Straftaten, also jene von Verdachtsfällen, im Land Salzburg von 6800 auf 7500 - ein Plus gegenüber dem Vergleichszeitraum 2014 von rund elf Prozent.

Fakt ist: Ab Herbst 2015 stieg auch der Anteil an tatverdächtigen Asylbewerbern deutlich: Die Polizeistatistik weist für 2016 landesweit insgesamt 33.168 angezeigte Delikte aus, mutmaßlich verübt von 18.087 Tatverdächtigen. Etwa 8500 Tatverdächtige oder fast 45 Prozent waren demnach Ausländer; 1590 Verdächtige (8,8 Prozent) waren Asylbewerber. Laut dem Salzburger Polizeisprecher Hans Wolfgruber hat sich der Anteil von Asylbewerbern unter allen Tatverdächtigen im Jahr 2019 aber auf 5,3 Prozent verringert.

Fakt ist auch: Ein sehr großer Teil der in Salzburg gelandeten Flüchtlinge sind Jugendliche und junge Männer bis maximal 30. Viele kamen allein im Alter zwischen 14 und einschließlich 17 - als sogenannte unbegleitete minderjährige Flüchtlinge (siehe Daten & Fakten). Viele flohen aus Afghanistan. Aber auch Somalier, Marokkaner oder Nigerianer machten sich oft über skrupellose Schlepper auf die teils wochenlange, gefährliche Reise. Die Burschen stammen aus Ländern, die häufig von (Bürger-)Krieg geprägt sind, in denen patriarchalische Strukturen vorherrschen; in denen vielfach Kinder legitim mit Mitteln der Gewalt erzogen werden. Dass einige in der Folge im vermeintlich gelobten neuen Land schwere Straftaten verübten, ist evident. Die massivsten:

Ende September 2015 wurde bei einer Massenschlägerei im Lehener Park zwischen acht jungen Afghanen (damals alle 15 bis 21) einerseits sowie vier Türken und einem Kosovaren andererseits ein Türke erstochen. Der damals 15-jährige afghanische Haupttäter erhielt wegen Mordes sieben Jahre Haft, die übrigen Afghanen, die auf die Türken einschlugen, bekamen wegen diverser Körperverletzungsdelikte bis zu vier Jahre Haft.

Im Juli 2016 wurde ein Serbe (30) in der Stadt Salzburg in seiner Wohnung schwer misshandelt und erwürgt. Die Täter: zwei 19-jährige Syrer. Einer erhielt wegen Mordes und Raubes 14 Jahre, der andere wegen Raubes mit Todesfolge elf Jahre Gefängnis.

Im September 2019 wurde auf einem Spielplatz in Zell am See ein 19-jähriger Afghane erwürgt entdeckt. Im anschließenden Mordprozess wurde ein gleichaltriger Afghane - Freund des Opfers - nicht rechtskräftig zu zehn Jahren Haft verurteilt.

Trotz dieser schweren Verbrechen: (Junge) Flüchtlinge, vor allem Afghanen, unter Generalverdacht zu stellen, entbehrt jeder Grundlage. Ein - oft vager - Tatverdacht mündet in den weitaus meisten Fällen in einer Verfahrenseinstellung. Von allen im Vorjahr 21.400 angezeigten Tatverdächtigen landesweit wurden letztlich knapp 1900 auch rechtskräftig gerichtlich verurteilt. Von den 2382 in Salzburg lebenden Afghanen wurden 2019 rund 650 als Verdächtige geführt - und konkret 84 gerichtlich verurteilt. Bezogen auf alle Salzburger Afghanen sind das 3,5 Prozent.

Allerdings ist ebenso festzuhalten: Die Tatverdächtigen- und Verurteilungsrate bei den Einheimischen ist - bezogen auf ihren Bevölkerungsanteil - gleich um ein Mehrfaches niedriger; wie etwa auch jene von deutschen Staatsbürgern, die mit 19.500 Personen unter allen Nicht-Österreichern im Land Salzburg den höchsten Anteil stellen. Laut Statistik des Justizministeriums wurden 2019 ebenfalls 84 Mal Deutsche verurteilt - das sind nur 1,2 Prozent.

Der deutlich größte Teil verübter Straftaten - ob durch Österreicher oder Ausländer - fällt in den Bereich der Kleinkriminalität. Derartige Taten - vom Ladendiebstahl über kleine Suchtgiftdelikte bis zum Verwenden eines falschen Visums - enden nicht mit einer Gerichtsverurteilung, sondern werden mittels Diversion erledigt (Verfahrenseinstellung mit/ohne Probezeit, gemeinnützige Arbeit, Tatausgleich, Geldbuße). Allein 2019 wurden in Salzburg 4068 Fälle diversioniert - dem stehen 2019 "nur" 1865 gerichtliche Verurteilungen gegenüber.

Warum - vorwiegend junge - Flüchtlinge im Vergleich etwa zu Österreichern oder Deutschen deutlich öfter straffällig werden, fußt laut Neustart-Leiter Bernegger auf mehreren Faktoren:

"Zum einen kommen diese Burschen aus Ländern, in denen seit vielen Jahren kriegsartige Zustände herrschen. Schon in ihrer Heimat erleben sie Gewalt. Dann widerfährt ihnen auf der Flucht Gewalt - durch Schlepper, andere Flüchtlinge, durch Polizisten. Das erzeugt wiederum Gegengewalt. Sie sind oft schwer traumatisiert, wenn sie hier ankommen."

Weiters seien fehlende Sprachkenntnisse, schlechte Bildung und die lange Ungewissheit bis zum Ende des Asylverfahrens Faktoren, warum manche Flüchtlinge ins Kriminal abgleiten würden. Bernegger: "Dazu gesellen sich fehlende Zukunftsperspektiven, keine fixe Tagesstruktur oder das ständige Herumhängen in der Gruppe. Und leider fehlt bei Einzelnen auch der echte Wille, an sich zu arbeiten. Allerdings kennen wir das auch bei einheimischen Burschen, die straffällig werden." Sein Nachsatz: "Tatsächlich gibt es einen harten Kern, der wiederholt kriminell wird und letztlich auch ins Gefängnis kommt. Die weitaus meisten Burschen schaffen es aber, in unserer Gesellschaft anzukommen."

Auch von Strafrichtern wird bestätigt, dass die Flüchtlinge, die bei ihnen landen, zum allergrößten Teil Burschen und junge Männer zwischen 15 bis Mitte 20 sind - und das zumeist Afghanen, Syrer, Somalier, Tschetschenen. Opfer gewalttätiger Flüchtlinge sind zu rund 80 Prozent immer ebenso Flüchtlinge oder andere Ausländer. Richter bestätigen auch, dass vor allem bei - seit ihrer Kindheit an Waffen "gewohnten" - Afghanen das Mitführen eines Messers selbstverständlich ist. Dies geschehe wohl zum Schutz und zur Verteidigung.

Kenan Güngör, Soziologe und Integrationsexperte aus Wien, sagte gegenüber Medien aber auch: In manchen Kulturen - bei Türken, Afghanen, Serben oder Tschetschenen - reagiere man martialischer auf Beleidigung, Kränkung, Zurückweisung. Und greife häufiger zu Stichwaffen.