Frau hat in einer Nacht zwei Tankstellen überfallen: 43-Jährige nun angeklagt

BILD: SN/FMT-PICTURES/WOLFGANG MOSER

Eine Flachgauerin wird beschuldigt, zwei Tankstellen in einer Nacht überfallen zu haben – eine davon in Eugendorf, die andere in Thalgau. Am 1. August bedrohte ein 19-Jähriger den Mitarbeiter einer Tankstelle in Salzburg (Bild). Die Frau und der junge Mann wurden nun beide angeklagt.