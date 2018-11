Frau und Mann mit Nacktfotos erpresst: "Sextortion" in Eugendorf und Salzburg

Zwei Fälle einer besonders perfiden Betrugsmasche im Internet - Polizei fahndet weiter.

In Eugendorf wurde einer 24-jährigen Frau von ihrem Ex-Freund gedroht, intime Fotos auf sozialen Netzwerken zu veröffentlichen, wenn die Frau nicht mehrere Tausend Euro auf das Konto des 30-Jährigen zahlt.

In Salzburg wurde ein 49-Jähriger Mann von einer unbekannten Internetbekanntschaft mit der Veröffentlichung von intimem Videomaterial erpresst, wenn nicht ebenso mehrere Tausend Euro überwiesen werden.

In beiden Fällen kam es jedoch zu keinen Zahlungen, wie die Polizei in einer Aussendung berichtet. Während in einem Fall die Täterschaft geklärt ist, sind im anderen noch weitere polizeiliche Erhebungen zu führen.

