Freerider stürzte 40 Meter tief in Spalte: Noch immer vermisst

Trotz stundenlangem Einsatz konnten die Kapruner Bergretter am Kitzsteinhorn nicht zu dem Mann vordringen. Der Einsatz musste Sonntagabend aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Montagfrüh geht die Suche weiter.

Ein einheimischer Freerider ist Sonntagmittag im Skigebiet Kitzsteinhorn in eine rund 40 Meter tiefe, sehr enge Randkluftspalte gestürzt. Begleiter hatten die Rettungskräfte alarmiert. Im Einsatz standen 15 Bergretter und drei Alpinpolizisten sowie zwei Hubschrauber. Die Seillänge reichte nicht, um zu dem Mann vorzudringen. Zudem musste der viele Schnee weggeschaufelt werden. In 40 Metern Tiefe fanden die Bergretter lediglich Ski und Brille, aber keine Person. Am Sonntagabend musste der Einsatz aufgrund der Dunkelheit abgebrochen werden. Die Suche geht Montagfrüh weiter.

Quelle: SN