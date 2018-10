Frohe Botschaft für Straßwalchens Gläubige

Der Diakon Dino Bachmaier ist nun als Pfarrhelfer angestellt - ein neuer Pfarrer kommt erst im Herbst 2019.

So schnell kann es gehen. Vergangene Woche berichteten die "Salzburger Nachrichten", dass eine ganze Gemeinde für die Anstellung ihres Diakons kämpft. Sogar der örtliche Fußballverein schrieb an den Erzbischof Franz Lackner und sprach sich für ihn aus. Nun gibt es eine frohe Botschaft. Dino Bachmaier ist ab sofort als Pfarrhelfer in Straßwalchen für 40 Wochenstunden angestellt. Das wurde am Sonntag im Rahmen der Erntedank-Feier verkündet.