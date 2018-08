Frost im Lungau - kälteste Augustnacht seit 20 Jahren

Die Nacht auf Montag brachte in einigen Tälern wie erwartet leichten Frost. Die kältesten bewohnten Orte waren dabei St. Jakob im Defereggental (-0,9 °C), Mariapfarr (-0,6 °C) und St. Michael im Lungau (-0,3 °C).

"Das war die kälteste Augustnacht in Österreich seit 1998", sagt Gerhard

Hohenwarter von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik (ZAMG),

"damals wurden im August -1,1 °C in St. Michael und -1,9 °C in St. Jakob gemessen.

Außerdem war das auch die erste Frostnacht im August unter 1400 Meter Seehöhe

seit 2005."

Auch der Neuschnee vom Wochenende (rund 40 Zentimeter in den Hohen Tauern)

ist ungewöhnlich. "Ähnliche Schneehöhen gab es in den Hohen Tauern in einem

August zuletzt im Jahr 2010", erklärt ZAMG-Experte Hohenwarter, "damals wurden

am 31. August bei der Rudolfshütte und am Sonnblick 40 Zentimeter Neuschnee

gemessen.

Im Süden Österreichs lagen am Sonntag auf der Villacher Alpe

sieben Zentimeter Neuschnee. Hier gab es im August 2010 vier Zentimeter

Neuschnee und im August 1995 sieben Zentimeter."

Der Wintereinbruch von 1995 war besonders heftig. Damals schneite es an der

ZAMG Wetterstation bei der Rudolfshütte vom 28.8. bis zum 5.9. mit nur einem Tag

Pause. Die Schneehöhe erreichte dabei schon im August bis zu 72 Zentimeter.

Schneedecke im August in den Tälern sehr selten.

Die am tiefsten gelegene Messstelle mit einer geschlossenen Schneedecke war am

Sonntag Bad Gastein (S, 1092m) mit vier Zentimeter Neuschnee. Die letzten

Wintereinbrüche mit einer Schneedecke unterhalb von 1400 Meter Seehöhe gab es

in einem August am 31. August 2010 (3 cm Hochfilzen), am 30. August 2005 (5 cm

Schröcken) und von 29. bis 30. August 1995 (4-7 cm Neuschnee in Ramsau,

Schröcken, Langen, Nauders).

An den ZAMG-Wetterstationen in Bad Gastein und in St. Jakob im Defereggental

gab es seit Beginn der durchgehenden Schneeaufzeichnungen im Jahr 1948 noch

nie eine geschlossene Schneedecke im August.

