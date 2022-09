"Fühlen uns hier wohl"

Seit den jüngsten Vorfällen in Senecura-Seniorenheimen sind viele Bewohner, Angehörige und Mitarbeiter verunsichert. Die PN waren zu einem Lokalaugenschein im Seniorenheim in Altenmarkt.

Die Verärgerung bei Bürgermeister Rupert Winter (ÖVP) ist groß: "Die derzeitige Berichterstattung zu den unglaublichen Vorfällen in Senecura-Seniorenheimen wie in Radstadt und vor allem in Lehen ist ein enormer Schaden für uns und führt zu großer Verunsicherung von Bewohnern, Angehörigen und Mitarbeitern." Die gravierenden Pflegemissstände in Lehen, einem privat von der Firma Senecura geführten Heim, "die dürfte es so nicht geben".

Im Jahr 2007 eröffnete in Altenmarkt das Seniorenheim, "gebaut für 70 Heimbewohnerinnen und -bewohner".

Derzeit ...