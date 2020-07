Im Straßwalchener Ortsteil Voglhub war ein Gebäude niedergebrannt.

Die Ursache des Großbrandes in Straßwalchen-Voglhub, bei dem am Montagvormittag ein Wirtschaftsgebäude völlig zerstört wurde, dürfte geklärt sein. Laut den Brandermittlern der Polizei löste Funkenflug bei Schweißarbeiten einen Glimmbrand aus, der zunächst unbemerkt blieb. In dem Gebäude waren diverse Fahrzeuge und landwirtschaftliches Gerät eingestellt - sie wurden ein Raub der Flammen.

Quelle: SN