Fußball-Unterhaus: Altenmarkts Abwehrchef blüht im Sturm richtig auf

Der Landesligist Altenmarkt setzt im Angriff mit Kenan Cormehic auf einen Innenverteidiger. Der Neo-Stürmer soll auch im Derby für Gefahr sorgen.

Dass die schnelle Rückkehr in die Salzburger Liga wohl nur schwer zu realisieren sein wird, war bereits in der Sommertransferzeit zu sehen. Während die Konkurrenz sich teilweise namhaft verstärkte, setzte Altenmarkt vor allem auf junge Talente. "Das ist unser Weg und den geht der ganze Verein mit. Wenn wir uns am Ende zwischen Platz vier und acht finden, dann sind wir zufrieden", erklärt Altenmarkt-Trainer Rene Eisner.

Nach dem klaren 3:0-Heimsieg am vergangenen Wochenende gegen Kaprun stehen die Pongauer auf Platz sechs und sind damit im Soll. "Unsere junge Mannschaft entwickelt sich gut, hat aber natürlich immer wieder Auf und Abs." In Topform zeigt sich derzeit Kenan Cormehic. Der 22-Jährige erzielte gegen Kaprun einen Doppelpack und hält nach acht Runden bei fünf Treffern. Dabei war Cormehic zu Beginn der Saison eigentlich zum Verhindern von Toren eingeplant. "In den ersten drei Runden hat er Innenverteidiger gespielt. Weil wir keinen Torjäger haben, habe ich ihn danach in den Sturm beordert. Und bisher macht er seine Sache sehr gut", lobt Eisner seinen Youngster.

Auf Treffer des Neo-Stürmers hoffen die Altenmarkter auch am kommenden Sonntag im Pongau-Derby in Schwarzach. "Mit einer guten Mannschaftsleistung können wir auch dort voll punkten", zeigt sich Eisner zuversichtlich. Und ganz abgeschrieben haben die Pongauer die Rückkehr in die Salzburger Liga noch nicht. "Die Spitzenplätze sind noch in Reichweite. Dafür werden wir aber konstant starke Leistungen brauchen. Wir haben keinen Druck, der Aufstieg ist grundsätzlich erst in zwei, drei Jahren ein Thema bei uns." Sollten sich Cormehic und Co. weiter gut entwickeln, dann könnte durchaus ein Angriff auf die Spitze möglich sein. Die ehrgeizigen Pongauer hätten sicher nichts dagegen.