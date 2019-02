Ganz Schallmoos wird ab Juli zur Kurzparkzone

Pendler aufgepasst: Wer bisher in den Seitenstraßen in Schallmoos parkte, darf das ab Juli nur noch drei Stunden am Stück. Die Stadt Salzburg erweitert nämlich die Kurzparkzone.

SN/robert ratzer Parkuhr einlegen heißt es ab Juli im Salzburger Stadtteil Schallmoos. Die Kurzparkzone wird flächendeckend eingeführt – vorerst einmal ohne Gebühren einzuheben.