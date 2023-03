Parkgebühren in Freizeitgebieten soll Blechlawinen bremsen

Beim Thumsee im Kleinen Deutschen Eck müssen Ausflügler ab 1. Mai für das Parken ihrer Pkw bezahlen - eine Art Langzeitfolge der Pandemie.

Die Stadt Bad Reichenhall führt die Bewirtschaftung der Parkplätze rund um den Thumsee sowie im Nonner Oberland ein. Beim Thumsee sind bereits die Parkautomaten installiert, wie der Lokalaugenschein am 23. März 2023 zeigt.

So wirklich geheim ist dieser Geheimtipp ohnehin nie gewesen. Viele Menschen aus dem südwestlichen Flachgau, aber auch der Stadt Salzburg schätzen den Thumsee seit Langem. Das rund einen Kilometer lange und bis zu 300 Meter breite Gewässer befindet sich in einem kleinen Talkessel unterhalb des Antoniberges im Kleinen Deutschen Eck bei Bad Reichenhall. Das aus unterirdischen Quellen gespeiste Wasser des Thumsees ist auch im Sommer meist sportlich-kühl, geschwommen und geplanscht wird trotzdem. Auch ziehen immer mehr Stand-up-Paddler auf dem See ...