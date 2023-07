Ein gewaltiger Sturm, der vor einer Woche über den Flachgau fegte, hat in Bürmoos ein spannendes rechtliches Nachspiel - und das nicht zum ersten Mal.

Sturmschäden in Bürmoos

Bei dem Sturm in Bürmoos traf einer der umstürzenden Bäume dieses Nebengebäude eines Nachbarn.

Viele Sturmschäden aus der Vorwoche sind beseitigt. In Bürmoos aber liegen umgeworfene Baumstämme noch im Siedlungsgebiet. Einer traf ein Gebäude. Zum Glück gab es keine Verletzten. Das Areal liegt an der Rodingerstraße und bezeichnenderweise an der Fichtengasse.

Der ...