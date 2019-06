Gefährlichste Stelle für Radfahrer wurde umgebaut

Anstelle des Kreisverkehrs ist ab Montag nun wieder eine ampelgeregelte Kreuzung in Betrieb. Denn zu viele Radfahrer verunglückten an dieser Stelle.

Autofahrer haben es mitbekommen: Beim Nelböck-Viadukt wurde der Kreisverkehr in der Gabelsbergerstraße Ecke Lastenstraße in den vergangenen Wochen rückgebaut. Ab Montag ist er endgültig Geschichte Künftig wird es wie früher eine ampelgeregelte Kreuzung geben. Der Grund: Erhöhte Unfallzahlen mit Radfahrern. Die Stadt Salzburg informierte am Freitag, dass die Markierungsarbeiten für Sonntag geplant sind. "Diese können nur bei trockenem Wetter ausgeführt werden. Falls die Arbeiten am Sonntag nicht möglich sind, wird am nächsten trockenen Tag markiert." Erst dann gehe die Ampelregelung in Betrieb.

