Geschirrmobil soll Wegwerfgeschirr bei Festen im Flachgau ersetzen

Veranstalter können den Anhänger mit Spülmaschinen und Geschirr beim Regionalverband mieten.

Mit Unterstützung des Landes Salzburg hat der Regionalverband Salzburger Seenland ein Geschirrmobil inklusive Besteck und Geschirr angeschafft. Im Geschirrmobil sind zwei Spülmaschinen und die zum Spülen nötige Infrastruktur. 500 Gedecke für Hauptspeisen und 250 Gedecke für Kaffee und Kuchen stehen zur Verfügung. Damit können Feste mit bis zu 2000 Gästen mit sauberem Geschirr versorgt werden.

Das Geschirrmobil kann mit Pkw, Traktor oder Lkw gezogen werden und muss vor Ort nur mehr an Strom, Wasser und Kanal angeschlossen werden. Es werde laut Regionalverband einen wesentlichen Beitrag zur Abfallvermeidung in der Region leisten. Durch das mitgelieferte Geschirr und Besteck sei keine Verwendung von Einweg-Geschirr und Einweg-Besteck mehr erforderlich. "Für die Vereine im Seenland ist das Geschirrmobil eine tolle Unterstützung und über die Jahre werden so viele Tonnen an Abfall vermieden", sagt der Obmann des Regionalverbandes Salzburger Seenland LAbg. Bgm. Simon Wallner (ÖVP). Gegen Gebühr könne das Geschirrmobil ab sofort beim Regionalverband Salzburger Seenland reserviert bzw. ausgeliehen werden.

"Das Geschirrmobil ist ein wichtiger Beitrag zur Abfallvermeidung und Ressourcenschonung", sagt LH-Stv. Heinrich Schellhorn (Grüne). Er hofft, dass viele regionale Vereine, Firmen sowie andere Festveranstalter dieses Geschirrmobil einsetzen werden. "Geschirr waschen und wiederverwenden statt Becher und Teller nur einmal zu nutzen und wegzuwerfen, das reduziert unsere Müllberge merklich und hilft unserer Umwelt. Mit vielen wirkungsvollen Maßnahmen wie dieser schaffen wir einen großen Schritt im Umwelt-, Klima- und Ressourcenschutz."

Quelle: SN