Göriach im Lungau: Bürgermeister Reinhard Radebner tritt nach 22 Jahren zurück

Der bisherige Bürgermeister Reinhard Radebner tritt nach 22 Jahren zurück und verabschiedet sich in den Ruhestand. Die ÖVP nominierte Waltraud Grall. Sie könnte die erste Frau werden, die das Amt im Lungau übernimmt.

Der Gemeinde Göriach steht nach 22 Jahren ein Bürgermeisterwechsel bevor. Reinhard Radebner (ÖVP) tritt im Juli 2021 von seinem Amt zurück. Daher ist eine Bürgermeisterdirektwahl in der kleinen Lungauer Gemeinde (344 Einwohner; Stand: 1. Jänner 2020) notwendig.

ÖVP nominiert Waltraud Grall

Die 47-jährige Waltraud Grall wurde von der ÖVP einstimmig nominiert und stellt sich der Wahl um die Nachfolge von Langzeitbürgermeister Radebner. Reinhard Radebner war 22 Jahre Mitglied in der Gemeindevertretung.

"Mit Reinhard Radebner scheidet der derzeit dienstälteste Bürgermeister, ein geachteter und wertvoller Partner, aus unseren Reihen aus. Er stand stets für ein gutes Miteinander", sagt der Bezirksobmann der Lungauer Volkspartei Manfred Sampl.

Der scheidende Bürgermeister Radebner verabschiedet sich in den Ruhestand. "Nach 22 Jahren Gemeindepolitik ist die Zeit für einen Wechsel in Göriach reif. Das kann man nur machen, wenn die Übergabe geordnet abläuft. Mit Waltraud Grall hat sich meine absolute Wunschkandidatin bereit erklärt, für das Amt zu kandieren", sagt Radebner. "Ich kenne sie seit Jahren und bin überzeugt, dass sie die fachliche und menschliche Qualifikation für die Ausübung dieses Amtes mitbringt. Persönlich blicke ich dankbar auf zwei arbeitsreiche Jahrzehnte zurück und ich gehe zufrieden in den Ruhestand."

Waltraud Grall freue sich sehr über die einstimmige Nominierung der ÖVP Göriach und werde die Kandidatur "mit großem Respekt übernehmen". Grall: "Ich bedanke mich für das große Vertrauen der Göriacher Volkspartei." Grall ist seit 2001 Gemeindebedienstete. "Ich bin mit den Abläufen in der Gemeinde vertraut und kenne die Wünsche und Anliegen der heimischen Bevölkerung."