Goldegg hat seine Chronik "repariert"

Das Kapitel über die NS-Zeit in der Ortschronik löste im Pongauer Ort große Kontroversen aus. Nun ist die Neufassung vollendet.

Die Unruhe war groß, als 2008 die Goldegger Ortschronik erschien. Die Passagen über die NS-Zeit waren teilweise in eindeutigem Nazi-Jargon verfasst, Wehrmachtsdeserteure wurden im Text als "gefährliche Landplage" bezeichnet, historische Fakten unrichtig wiedergegeben. 2018 entschied sich die Gemeinde eine wissenschaftliche Aufarbeitung des Kapitels "Goldegg in der NS-Zeit" in Auftrag zu geben. Diese ist nun fertig.

Herausgeber ist das Landesarchiv Salzburg. Dessen Leiter Oskar Dohle und sein Historiker-Kollege Johannes Hofinger haben zur Zeit vor, während und nach dem zweiten ...