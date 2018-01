Gondelunfall in Uttendorf: Ermittlungen wegen Körperverletzung - Bahn fährt wieder

Nach dem Seilbahnunfall mit vier Verletzten am Mittwoch in Uttendorf schlossen die Experten des TÜV Süd und der Erzeugerfirma Doppelmayr ihre Untersuchungen ab. Seit Samstag ist die Weißsee-Gletscherbahn wieder in Betrieb.

SN/polizei Die zerstörte Gondel wurde sichergestellt. SN/wolfgang wörter Am Samstag konnte die Weißsee-Gletscherbahn ihren Betreib wieder aufnehmen.