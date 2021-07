Grachtenschiff aus Holland fährt nun auf dem Wolfgangsee

Das Ausflugsschiff kam über Umweg von Holland über den Achensee nun auf den Wolfgangsee.

Am Wolfgangsee gibt es eine weitere kleine Attraktion: Ein 1971 in Holland gebautes Grachtenschiff, knapp 14 Meter lang und 3,20 Meter breit, liegt derzeit an der Anlegestelle in St. Gilgen-Lueg. Stolze Besitzer sind Roland Bammer und Monika Ratz, die parallel seit vielen Jahren mit der "MS Zwölferhorn" eine Bedarfs-Schifffahrt betreiben. "Zuletzt war das Grachtenschiff, das eigentlich ein Flussschiff ist, wie man es in Amsterdam oder in Paris auf der Seine kennt, am Achensee unterwegs. Wir haben das Schiff, das wir ...