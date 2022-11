Gratis-Anreise mit Öffis

Snow Space Salzburg bietet im kommenden Winter in Kooperation mit Verkehrsverbund und ÖBB Skifahrern und Tourengehern eine kostenlose Anreise aus dem gesamten Bundesland mit Öffis an.

Wer das Skiticket online bucht, reist kostenlos mit öffentlichen Verkehrsmitteln zum Bahnhof in St. Johann und weiter mit dem Skibus ins Skigebiet von Snow Space Salzburg in die Orte Flachau, Wagrain und St. Johann. Die Aktion gilt für sämtliche Öffis im gesamten Bundesland, also auch für ÖBB-Fernverkehrszüge im Verbundraum Salzburg.

Das sei ein weiterer Schritt Richtung klimaneutrales Skifahren, so Snow-Space-Salzburg-Vorstandsvorsitzender Wolfgang Hettegger im Gespräch mit den Pongauer Nachrichten:

Redaktion: Die An- und Abreise der Gäste mit ...