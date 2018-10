Gratis-Zahnspange: SMILE CLINIC übernimmt noch offene Behandlungsfälle

Die Weiterbehandlung aller offenen "Gratis-Zahnspange"-Fälle ist sichergestellt. Die in der Stadt Salzburg beheimatete SMILE CLINIC übernimmt ab sofort die Fortsetzung der noch offenen rund 300 Behandlungen.

Nach der überraschenden Kündigung der Salzburger Vertrags-Kieferorthopädinnen und -orthopäden konnte Ende September für die Weiterbehandlung der rund 1500 KFO-Patienten größtenteils eine Lösung gefunden werden. Leider umfasste die Einigung nicht jene Fälle, die eigentlich von der Planstellennachfolgerin eines Ver-trags-Kieferorthopäden, der aufgrund des Erreichens der gesetzlichen Altersgrenze seinen Vertrag niederlegen musste, übernommen werden sollten.

Die Kieferorthopädin, die schon im März eine schriftliche Zusage zur Gewährung der Weiterbehandlung abgegeben hatte, unterzeichnete die von der SGKK vorgeschlagene Weiterbehandlungs-Garantie nicht. Die SGKK hat daraufhin schnell reagiert, um die Weiterbehandlung der offenen Fälle auf Kassenkosten sicherzustellen.

Betroffene werden schriftlich informiert

"Wir haben in den letzten Tagen intensive Gespräche und Verhandlungen geführt. Nun sind wir sehr froh, mit der SMILE CLINIC einen kompetenten und renommierten Partner für all jene Kinder anbieten zu können, die noch immer in der Luft hingen. Endlich ein Aufatmen und gute Nachrichten für wirklich alle Betroffenen, die in Behand-lung auf Basis der Gratis-Zahnspange stehen", so Obmann Andreas Huss. Dr. Sehdi Sarmini ergänzte: "Wir haben die SGKK in den Vertragsverhandlungen als sehr konstruktiv und lösungsorientiert wahrgenommen. Mir ist es auch ein persönliches Anliegen, dass die Weiterbehandlung dieser Kinder durch unsere Zahnklinik nun sichergestellt ist. Mein Team und ich freuen uns zu helfen und stehen ab sofort für alle Weiterbehandlungsfälle bereit."

Die Betroffenen werden in einem Schreiben über das Angebot zur Behandlungsübernahme informiert. Währenddessen geht die Suche nach neuen Vertrags-Kieferorthopäden im Bundesland Salzburg weiter. Die Stellenausschreibung läuft bundesweit, erste Gespräche wurden schon geführt.

Quelle: SN