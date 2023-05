Grödig: Bär in der Nähe des Recyclinghofs von Polizeistreife gesichtet

Beim Land Salzburg sind am Dienstag zwei Sichtungen von Bären gemeldet worden. Diese soll es im Bereich des Untersbergs und Umgebung gegeben haben.

Die erste gemeldete Sichtung fand bereits vor mehreren Tagen statt, und zwar am Mittwoch, 10. Mai. Hubert Stock, der Bärenbeauftragte des Landes Salzburg, sagte am Dienstagnachmittag den SN: "Diese Sichtung ist mir leider erst heute durch einen Zufall gemeldet worden. Wir haben dann nachgefragt und sie wurde von der Polizei auch bestätigt. Eine Streife hat den Bären in der Vorwoche in der Nähe des Recyclinghofs in Grödig gesehen."

Das ist laut Stock auch durchaus plausibel. Der Abfall in den Recyclinghöfen enthält mitunter Essensreste, die eben Tiere anlocken. Stock: "Und das passt auch zusammen mit dem Bärenfoto aus einer Wildkamera vor Kurzem im Berchtesgadener Land." Das Grödiger Altstoffsammelzentrum befindet sich am Fuß des Untersbergs an einem Waldrand.

Die nächste gemeldete Sichtung hat es dann in der Nacht auf Montag im Gemeindegebiet von Großgmain am Fuß des Untersbergs gegeben. Stock: "Das könnte bedeuten, dass der Bär schon wieder zurück nach Bayern gewandert ist."

Eine Suche nach Bärenspuren durch die Jägerschaft ist ergebnislos verlaufen. Die häufigen und ergiebigen Regenfälle der vergangenen Tage hätten allfällige Spuren aber auch rasch wieder weggespült. Auch Landesjägermeister Max Mayr Melnhof hatte sich auf Spurensuche gemacht, immerhin handelt es sich ja um sein Revier.

Eine gesicherte Spur gibt es bis auf Weiteres nur aus dem Glemmtal, wo ein Bär im hinteren Talschluss Tatzenabdrücke in einem Schneefeld hinterlassen hatte. Tage später gab es eine Meldung aus Fusch. Wanderer wollen einen Bären gesehen haben. Spuren bzw. Fotos des Zwischenfalls gibt es aber nicht.