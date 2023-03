Großbaustelle in Schallmoos ab 6. März: Autofahrer und Radlerinnen brauchen viel Geduld

In der Schallmooser Hauptstraße muss der Hauptkanal erneuert werden. Am 6. März startet die heiße Phase mit Einbahn- und Ampelregelung. Sie wird bis zum Sommer 2024 dauern.

Der Hauptkanal in der Schallmooser Hauptstraße wird erneuert, und zwar durch ein glasfaserverstärktes Kunststoffrohr mit einem Durchmesser von 80 Zentimetern. Ab Montag ist mit umfangreichen Verkehrsbehinderungen zu rechnen.

"Wat mutt, dat mutt", heißt es oft scherzhaft im Zusammenhang mit dem Toilettengang. Oder, wer es lieber vornehm à la française ausdrückt: "Il faut ce qu'il faut" - "Was sein muss, muss sein".

Gleiches gilt für die große Baustelle, die die Stadt-Salzburger bis zum Sommer 2024 beschäftigen wird: Der Hauptkanal in der Schallmooser Hauptstraße ist am Ende seiner Lebensdauer angelangt. Er wurde vor 1940 errichtet, heißt es aus dem Magistrat. "Der Hauptkanal besteht in diesem Bereich aus einzelnen ...