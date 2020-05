Großbrand in Taxenbach: Lagerhalle einer Tischlerei vollständig abgebrannt

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag kam es zu einem Feuer in einer Lagerhalle in Eschenau in der Pinzgauer Gemeinde Taxenbach. Ein Mann wurde verletzt, die Ermittlung der Brandursache läuft noch.

SN/ff lend In Taxenbach kam es zum Großbrand. Neben weiteren Löschzügen waren Kräfte der Feuerwehr Lend im Einsatz.