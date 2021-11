Großdemonstration in Salzburg gegen Corona-Maßnahmen

Rund tausend Menschen demonstrierten am Samstag ab 15 Uhr in der Stadt Salzburg gegen die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung. Dass es für Ungeimpfte in ganz Österreich ab Montag noch ungemütlicher wird, hatte Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein am Freitag angekündigt. Die Kundgebung dauerte bis in die Abendstunden an.

Der Demonstrationszug bewegte sich vom Kongresshaus startend über die Staatsbrücke durch die Stadt Salzburg und machte auch beim ORF-Landesstudio in der Nonntaler Hauptstraße halt, wo laut "Lügenpresse" gerufen wurde. Nach der Rückkehr beim Kongresshaus löste sich die laut Polizei nicht angemeldete Demonstration kurz vor 18.30 Uhr auf. Der Protest verlief ohne Zwischenfälle.