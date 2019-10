Große Suchaktion nach 41-jährigem Pinzgauer in Uttendorf weiter ergebnislos

Seit Samstag wird ein 41-jähriger Mann aus Niedernsill vermisst. Er ist vermutlich zu einer Wanderung in das Stubachtal in Uttendorf aufgebrochen. Dort verliert sich seine Spur.

Allerdings hat er seine Angehörigen nicht über seine Route informiert. Einsatzkräfte haben sein Auto jedenfalls auf dem Parkplatz der Talstation der Weißsee-Bahn gefunden. Die Bahn ist derzeit aber nicht in Betrieb. Bergretter der Ortsstelle Uttendorf-Enzingerboden suchten noch am Montag das Gebiet vom Enzingerboden bis zum Tauernmoossee ab, auch Suchhunde haben den Einsatz unterstützt.

Der Vermisste wurde bisher allerdings nicht gefunden. "Die Handypeilung verlief ohne Ergebnis", sagte Bergretter Franz Waltl, Leiter der Ortsstelle Uttendorf und Einsatzleiter. "Es gibt keinen Anhaltspunkt, wo der Mann sich aufhalten könnte."

Am Dienstag wurde die Suchaktion fortgesetzt. Die Zahl der Einsatzkräfte wurde vergrößert. Rund 30 Bergretter der Ortsstellen Uttendorf, Mittersill und Kaprun sowie Feuerwehr und Alpinpolizei beteiligten sich. Die Suche konzentrierte sich auf das Weißseegebiet, den Grünsee, den Wiegenwald und das Gebiet des Tauernmoossees, also die Regionen über der schon am Montag abgesuchten. Hubschrauber konnten wegen der sehr schlechten Sicht nicht fliegen. Falls jemand den Vermissten gesehen hat, bittet die Bergrettung Enzingerboden (0664/3993844) bzw. die Polizei um Hinweise.

Quelle: SN