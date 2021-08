Großeinsatz für Lungauer Feuerwehren: Bauernhof in St. Andrä stand in Flammen

Der Brand zerstörte das gesamte Wirtschaftsgebäude. Am Wohnhaus entstand schwerer Schaden. Der rasche Einsatz der Feuerwehr konnte aber Schlimmeres verhindern.

Ein Großbrand ist in der Nacht auf Sonntag im Ortsteil Lintsching in St. Andrä im Lungau ausgebrochen. Das Feuer zerstörte das gesamte Wirtschaftsgebäude eines Bauernhofs. Am Wohnhaus entstand schwerer Sachschaden. Durch das rasche Einschreiten der Freiwilligen Feuerwehren St. Andrä, Tamsweg, Mariapfarr, St. Michael im Lungau, Göriach und Ramingstein konnte aber ein Übergreifen des Feuers auf angrenzende Gebäude verhindert werden. Es waren 118 Feuerwehrleute und 17 Feuerwehren im Einsatz. Ein Mitglied der Freiwilligen Feuerwehr Mariapfarr verletzte sich bei dem Einsatz leicht. Die Tiere wurden unverletzt aus dem Brandobjekt gebracht.

Die Löscharbeiten waren Sonntagmorgen noch im Gang. Für die Nachlöscharbeiten wurde ein Spezialkran angefordert und im Zuge dessen auf Alarmstufe 2 reduziert.

Die Brandursache ist noch ungeklärt. Das Landeskriminalamt Salzburg übernimmt die Brandermittlung.