Großeinsatz in Saalbach: Hotel steht in Flammen

Ein Brand in einem Hotel in Saalbach (Pinzgau) fordert Montagfrüh die Einsatzkräfte. Laut ersten Informationen sind mehr als 150 Männer und Frauen im Einsatz.

Wie die Landesfeuerwehrzentrale Salzburg am Montag mitteilt, waren zunächst die Feuerwehren Saalbach-Hinterglemm, Viehofen, Maishofen, Zell am See und Saalfelden mit 19 Fahrzeugen und etwa 100 Männern und Frauen im Einsatz. Da das Feuer nicht unter Kontrolle gebracht werden konnte, wurden zusätzlich die Feuerwehren Bruck, Unken, Lofer, St. Martin, Piesendorf, Niedernsill und der Löschzug Harham (Saalfelden) mit Atemschutzträgern alarmiert. Es sind nun mindestens 150 Leute an dem Löscheinsatz beteiligt. Es soll sich ersten Informationen nach um das Hotel Knappenhof in Hinterglemm handeln.

Weitere Informationen folgen.