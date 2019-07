Großer Ampelputz: Damit die Salzburger den Durchblick bewahren

In den nächsten Tagen müssen 142 Ampeln in der ganzen Stadt Salzburg gereinigt werden. Dabei kann es zu leichten Verkehrsbehinderungen kommen.

Der Sommer wird gern genutzt, um Straßen, Schienen und öffentliche Anlagen in Stand zu halten. In Salzburg-Stadt sind derzeit die Lichtsignalanlagen dran. Genau handelt es sich um 142 Ampeln von unterschiedlicher Ausstattung und Größe, die in den nächsten eineinhalb bis zwei Wochen geputzt werden.

Das Ganze geschieht aus einem recht einfachen Grund: Die Lichtsignale müssen für den Verkehr sichtbar bleiben. Nach Information der Stadtgemeinde kann es in Kreuzungsbereichen zu kleineren Verkehrsverzögerungen kommen. Aber eine Ampel auf Vordermann zu bringen, dauert nicht lang, ungefähr eine Viertelstunde.

Von Glühlampen zur LED

Einmal im Jahr passiert diese Reinigungstour durch die Stadt. Dabei können auch etwaige Schäden an den Anlagen festgestellt und repariert werden, heißt es auf Nachfrage in der Stadtverwaltung. "Früher wurden noch Glühlampen verwendet. Diese mussten zweimal im Jahr ausgetauscht werden, um Ausfälle zu vermeiden."

Quelle: SN