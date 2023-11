Laut einem Gutachten war nicht Pfusch schuld am Dammbruch, sondern der unfertige Zustand der Baustelle. Die Planer ziehen daraus Konsequenzen.

Dammbruch zwischen Niedernsill und Uttendorf am 28. August. 80 Meter der Betonwanne, bei der der Mittelteil noch fehlte, sind abgesackt.

Zum dritten Mal nach 2005 und 2014 kam es beim Hochwasser im Juli 2021 zu großen Zerstörungen bei der Pinzgauer Lokalbahn. 40 Prozent der gesamten Strecke von Zell am See nach Vorderkrimml in der Gemeinde Wald wurden beschädigt und müssen ...