Gut-Aiderbichl-Manager: "Tierschutz war für mich lange kein Thema"

2015 übernahm Dieter Ehrengruber, der einstige Chauffeur von Gründer Michael Aufhauser, das Gut Aiderbichl. Der Weg in den Tierschutz war nicht vorgezeichnet, auch wenn er auf einem Bauernhof aufwuchs.

3,8 Millionen Besucher in den vergangenen 20 Jahren, 6000 Tiere, davon 1015 Hunde und 523 Katzen, auf Höfen in sechs europäischen Ländern, 3395 gerettete Tiere seit 2015. Der Gnadenhof Gut Aiderbichl in Henndorf hat allen Grund zum Feiern. Die SN haben zum 20-Jahr-Jubiläum mit Chef Dieter Ehrengruber über Glücksmomente, Herausforderungen und Tiefpunkte gesprochen.

Herr Ehrengruber, Gut Aiderbichl gibt es nun seit 20 Jahren. Was war die größte Herausforderung für Sie in dieser Zeit? Dieter Ehrengruber: Das waren zwei. ...