Gutachtermangel in Strafverfahren (auch) in Salzburg: Gerichtspsychiaterin ist weiter im Dauereinsatz

Obwohl schon im pensionsfähigen Alter, begutachtet die renommierte Psychiaterin Gabriele Wörgötter im Auftrag der Salzburger Justiz jährlich Dutzende psychisch auffällige Straftäter.

Die Zahl psychisch auffälliger Gewalttäter stieg in der Vergangenheit an. Und damit die Notwendigkeit, (mutmaßliche) Gewalttäter auf ihre Zurechnungsfähigkeit zur Tatzeit und auf ihre Gefährlichkeit hin von Experten untersuchen zu lassen. Ob bei Fällen von Mord(versuch) oder bei Sexualstraftaten: Am Landesgericht Salzburg werden jährlich Gutachten in dreistelliger Zahl in Auftrag gegeben zur Frage, ob ein Beschuldigter bzw. Angeklagter zurechnungsfähig ist, eine psychische Störung von Krankheitswert hat und, nach einer Gesetzesnovelle, seine "Strafrechtliche Unterbringung in einem Forensisch-Therapeutischen Zentrum" nötig ist. Bis ...