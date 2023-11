Halber Meter Neuschnee: Lawinenwarndienst bringt nun täglichen Lagebericht

Das Tief "Niklas" bringt in den kommenden Tagen den Schnee nach Salzburg. In den Nordstaulage sind rund 50 Zentimeter Neuschnee in den Bergen zu erwarten, teils werden es mehr. Es ist der Startschuss für den ersten Lawinenbericht des Lawinenwarndienstes in Salzburg.

BILD: SN/LAND SALZBURG/MELANIE HUTTER Ausbildung der Lawinenwarnkommissionen auf dem Kitzsteinhorn in Kaprun im Jänner. Im Bild Michael Butschek (Leiter der Lawinenwarnzentrale Salzburg, M.) mit Mitgliedern der Lawinenwarnkommissionen bei der Fortbildung.

Ab Freitag ist der Lawinenbericht wieder verfügbar, er wird von Experten verschiedener Fachrichtungen erstellt. Wichtiger Teil sind auch die rund 950 ehrenamtlichen Mitglieder der 95 Lawinenwarnkommissionen. Philipp Kogler, Leiter des amtlichen Lawinenwarndienstes im Land Salzburg, teilte mit: "Sie sind sozusagen die Augen und Ohren für uns in den Regionen, um die Gefahr besser einschätzen zu können. Dazu kommen ihre enorme Erfahrung und Ortskenntnisse sowie eine fundierte Ausbildung, die immer wieder aufgefrischt wird."