Hallein: Lebenshilfe eröffnet neuen Shop

Menschen mit Behinderung rücken ab 25. November stärker ins Zentrum: In der Halleiner Altstadt werden abwechselnd fünf Klientinnen und Klienten der Lebenshilfe ihre eigenen sowie andere Produkte verkaufen. Möglich macht das Projekt ein ehemaliger Zivildiener.

Die Lebenshilfe betreibt am Halleiner Stadtrand eine Werkstätte, in der Menschen mit Behinderung arbeiten. Die dort erzeugten Produkte werden ab 25. November in einem neuen Shop in der Halleiner Altstadt (Ederstraße 5) verkauft. Dört können kleine Regale monateweise als Verkaufsfläche von Kleinunternehmerinnen, Direktvermarktern oder Künstlerinnen gemietet werden.

Jeweils fünf Personen aus der Lebenshilfe-Werkstätte werden abwechselnd im Shop arbeiten. Eine davon ist Manuela Kastner: "Es ist für mich eine gute Möglichkeit, selber Geld zu verdienen, meine Produkte herzuzeigen und ...