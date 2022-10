Hallein rätselt: Gedenktafel ist verschwunden

Wo ist das kleine Denkmal am sogenannten Grabnerhaus für den Wurstfabrikanten und Opernstar?

Er war eine schillernde Figur in Hallein: der Metzger, Salamifabrikant und Opernsänger Hubert Grabner. Den Künstler und außergewöhnlichen Menschen hat der Salzburger Gregor Hauser in seinem Buch über Österreichs Tenöre gewürdigt. Dem Autor ist nun aufgefallen, "dass die schöne Gedenktafel am Grabnerhaus verschwunden ist". Angeblich sei das schon vor etlichen Monaten passiert.

Vor zehn Jahren wurde die Tafel in der Thunstraße als Nummer 1 der Reihe "Halleiner Stadtgeschichte(n)" feierlich enthüllt. Für Hauser wäre es unverständlich, wenn die Stadtgemeinde ...