Haltestelle Schüttdorf: Ewiges Projekt steht vor der Umsetzung

Der Bau der Haltestelle Schüttdorf gehört zu den unvollendeten Salzburger Projekten mit jahrzehntelanger Geschichte. Als die Salzburg-Tiroler-Bahn 1875 eröffnet wurde, war Schüttdorf ein Sumpf. Heute ist es der Zeller Ortsteil mit den meisten Einwohnern, vielen Schulen und Geschäften. Aber die Züge auf der innerösterreichischen Ost-West-Bahnverbindung fahren anders als die Pinzgauer Lokalbahn noch immer durch, ohne zu halten.

In den 1980er-Jahren kam die Idee einer Haltestelle in Schüttdorf auf. Die damaligen Grünen in Zell am See nahmen sie 1993 ...