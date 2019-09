Hauptbahnhof: Digitale Anzeigetafeln der ÖBB fielen aus

Am Salzburger Hauptbahnhof blieben am Montagabend die Bildschirme und Anzeigetafeln eine gute Stunde lang schwarz. So manche Zugpassagiere hatten ihre liebe Not, ihren Zug zu finden.

SN/robert ratzer Die ÖBB hatten am Montagabend mit technischen Problemen zu kämpfen (Archivbild).