Heißt es weiter warten auf den Öffi-Ausbau?

Hat der Pongau den Ausbau von öffentlichen Verkehrsmitteln verschlafen? In der Vergangenheit wurde zumindest wenig dafür investiert.

Der vergangene Sommer sei nur ein kleiner Vorgeschmack darauf gewesen, was uns in den nächsten Jahren an Verkehrschaos und Überlastung im Bezirk erwartet: "Ich glaube, dass es vielen Einheimischen noch gar nicht bewusst ist, was die Sanierung der fünf Autobahntunnels ab kommendem Jahr bedeuten wird", betont Stephan Maurer, der Geschäftsführer des Regionalverbands Pongau. "Es wird jedenfalls eine irrsinnige Herausforderung, die weit über den Pongau hinaus Bedeutung bekommt."

Alle fünf Autobahntunnel zwischen Werfen und Golling müssen saniert werden. Damit ...